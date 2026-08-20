Pellegatti: "Amorim è stato deciso, ben seguito da Cardinale, ad anteporre le esigenze ambientali di Milanello a quelle economiche e tecniche"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo Milan che sta nascendo.

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul nuovo Milan che sta nascendo: "Certo che, alle 16,45 di sabato, quando mi sono seduto allo stadio Tarczynski di Breslavia, fila 5, posto 7, per passare un Ferragosto rossonero, come i tifosi di Seregno e molti altri, presenti dietro la porta, mai mi sarei aspettato di scrivere queste righe. Dopo aver dominato il Manchester, grazie a un intenso pressing e un fine palleggio, con la palla che filava ilare e leggera, tra un piede e l’altro degli uomini di Amorim. Dopo altri milioni spesi per rafforzare la squadra, con l’intima soddisfazione che finalmente i dirigenti rossoneri abbiano capito la differenza tra costi e investimenti. Dopo l’arrivo di un giocatore che potrebbe eccitare la fantasia di San Siro.

Pare insomma tutto cambiato, alla fine di un’estate partita benissimo sul tavolo delle trattative, ma deludente poi sul campo verde delle partite.

I prossimi saranno quattordici giorni di fuoco, tra trattative di mercato, tante uscite e qualche entrata, e campionato. Amorim è stato deciso, ben seguito da Cardinale, ad anteporre le esigenze ambientali di Milanello a quelle economiche e tecniche. Il tecnico portoghese non ha voluto perdere energie con giocatori che non dessero piena garanzia sul piano della dedizione al lavoro, cercando di evitare i problemi che hanno a lungo tormentato Max Allegri nella stagione scorsa.

Sarà come sempre il tempo a essere il padrone della verità, però oggi la squadra rossonera appare rinforzata. In controtendenza rispetto agli ultimi tristissimi anni del nostro caro, vecchio Milan!".