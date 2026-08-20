Criscitiello: "Mi aspetto delle svendite clamorose: chi non ha venduto dovrà farlo più avanti"

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Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso a TuttoMercatoWeb commentando il calciomercato delle big italiane.

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è così espresso a TuttoMercatoWeb commentando il calciomercato delle big italiane: "Stando dentro ho capito perché si arriva agli ultimi giorni. Vale per le grandi d'Italia che aspettano le big europee e anche più in basso. Sto capendo che ciò che dice il Sarri di turno, che il mercato è troppo lungo, è giusto. Ma mi aspetto delle svendite clamorose: chi non ha venduto dovrà farlo più avanti".

Di chi è stato il mercato migliore?

"Senza ombra di dubbio la Fiorentina. Ha un direttore bravo, il centro sportivo più bello d'Italia. Paratici ha fatto un grande lavoro, sarebbe stato il direttore perfetto per il Milan".

Delusione Lazio? Può fare di più?

"Quello tra la Lazio e Lotito è un rapporto che sta finendo, non mi aspetto chissà cosa. Probabilmente mi aspettavo di più dal Napoli che però aveva poco da fare. La Roma ha fatto poco ma bene, stesso discorso per l'Inter. Il Milan ha speso tanto e vedremo se gli investimenti daranno i loro frutti".

Ha dedicato la promozione a suo padre che non c'è più. Oggi è tra i professionisti, con che obiettivo?

"Ci ho messo un po' per arrivare dove siamo arrivati. Ma l'ho fatto tramite un progetto, mica ho speso due milioni l'anno. La politica è stata quella di seminare per poi raccogliere. Sono arrivato in C e voglio restarci. Noi, le Dolomiti Bellunesi, la Giana Erminio, il Desenzano, siamo tutte squadre che dobbiamo arrivare alla salvezza. Ho sempre giocato guardando la classifica verso l'alto. Ora dovrò guardarla verso il basso. Dovrò essere più cauto, paziente. Sono consapevole che l'obiettivo è cambiato. Ora dobbiamo mantenere la categoria. Un cambio di mentalità. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo andare su tutti i campi per vincere. Poi naturalmente se l'avversario si dimostra più forte diamo la mano e ce ne andiamo. Non ce la facevo più a stare tra i campi di D, adesso respiriamo calcio vero. Dobbiamo dare il massimo ad ogni partita".