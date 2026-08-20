Tiribocchi duro su Leao: "È una situazione che si è creato da solo..."

vedi letture

L'ex attaccante dell'Atalanta, Simone Tiribocchi oggi opinionista sportivo ha parlato così di Rafa Leao e del suo delicato momento nel Milan. Un estratto delle sue parole a Sky Calcio Club l'Originale:

"Questa situazione se l'è un po' cercata con quelle parole a inizio estate. Il problema è che poi nessuno al Milan ha parlato o detto nulla su di lui. Secondo me dovrebbe andare via e cambiare ambiente, deve ritrovare la passione di giocare a calcio perchè secondo me ultimamente l'ha un po' persa..".

TUTTI I GOL DI LEAO AL MILAN

Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero. Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist. Un'altra curiosità? Leao è a meno tre reti da una leggenda rossonera come Nils Liedholm (380 presenze e 83 gol).