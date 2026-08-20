Diego Moreira: "Arrivo al Milan con grande ambizione e la voglia di essere all'altezza di questa maglia"

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Poco fa il primo post social rossonero di Diego Moreira. Queste le parole postate sul suo profilo Instagram:

Un nuovo capitolo per me e un orgoglio immenso. Entrare a far parte di un’istituzione di questa grandezza, con la sua storia, i suoi valori e tutto ciò che rappresenta nel mondo del calcio, è un vero onore. Arrivo con grande ambizione, con la voglia di continuare a crescere e con la determinazione di dare tutto per essere all’altezza di questa maglia. Grazie alla mia famiglia, ai miei cari e a tutte le persone che mi accompagnano ogni giorno. Sono davvero felice di iniziare questo nuovo capitolo. Ora, al lavoro.





Forza Milan.