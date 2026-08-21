Dove seguire Torino-Milan in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

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Torino-Milan è la sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 23 agosto alle 20:45 allo stadio "Olimpico - Grande Torino". Sarà il match di esordio per i due allenatori: da una parte c'è Ignazio Abate, ex calciatore rossonero passato anche da tecnico dalle giovanili del Milan, mentre dall'altra ci sarà la prima panchina in Italia per Ruben Amorim, neo allenatore milanista. Ma dove vedere Torino-Milan in diretta?

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Torino-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW, in streaming su Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW e in diretta testuale su sito e app di MilanNews.it.