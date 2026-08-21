Mercato in uscita: ecco cosa manca per l'addio di Ricci al Milan

vedi letture

Il calciomercato del Milan prosegue e si evolve con grandi movimenti, giorno dopo giorno. L'arrivo di Diego Moreira potrebbe non essere l'ultimo colpo in entrata dei rossoneri. Però, il campionato è ormai alle porte, con i ragazzi di mister Ruben Amorim che saranno impegnati domenica sera contro il Torino, in trasferta. Oltre al calcio giocato, il tema mercato resta di grande attualità, tra situazioni in entrata e novità in uscita

Così, tra giocatori del Milan che potrebbero salutare in questi ultimi giorni del mercato estivo c'è anche Samuele Ricci, il cui nome è nelle lista del Como. Prima di provare l'affondo decisivo con il Diavolo per l'ex capitano del Torino, però, secondo quanto appreso da Milannews.it, il club lariano deve fare una cessione e far uscire uno tra Maxence Caqueret e Luca Mazzitelli.

Una volta ceduto uno di loro due, il Como potrà andare forte su Ricci, ma dovà trovare l'accordo con il Milan, in particolare sulla formula del trasferimento. Da capire se il club di via Aldo Rossi accetterà il prestito con diritto di riscatto che intendono proporre i lariani o se spingeranno per inserire l'obbligo di riscatto o per la cessione a titolo definitivo. Le parti stanno continuando a parlare per provare a trovare la quadra sulla formula. Il Como avrebbe già in mano il sì di Ricci.

di Pietro Mazzara