Modric verso la titolarità a centrocampo contro il Torino

Modric verso la titolarità a centrocampo contro il TorinoMilanNews.it
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Oggi alle 07:24News
di Niccolò Crespi

Manca sempre meno all'esordio dei rossoneri di Amorim in Serie A. Domenica sera il Milan affronterà il Torino nella prima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45 presso lo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim