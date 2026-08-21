Modric verso la titolarità a centrocampo contro il Torino
Manca sempre meno all'esordio dei rossoneri di Amorim in Serie A. Domenica sera il Milan affronterà il Torino nella prima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio alle 20:45 presso lo Stadio "Olimpico - Grande Torino". Si riportano di seguito tutte le informazioni utili sulla partita: probabili formazioni, le ultime notizie, gli arbitri e dove vedere il match.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
34 Gila 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 14 Modric 30 Jashari 2 Estupinan
8 Loftus-Cheek 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 46 Gabbia, 42 F. Terracciano, 13 Diawara, 12 Rabiot, 80 Musah, 28 Comotto, 4 Ricci, 56 Saelemaekers, 33 Bartesaghi, 22 D. Moreira, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan