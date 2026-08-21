Zancan: "Diego Moreira è abile a saltare l'uomo e a creare profondità palla al piede. E sa fare le due fasi"

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Prosegue con novità e nuovi aggiornamenti il calciomercato del Milan in questa nuova stagione. Il campionato è ormai alle porte, con i rossoneri di mister Ruben Amorim che saranno impegnati domenica sera contro il Torino, in trasferta. Oltre al calcio giocato, il tema mercato resta di grande attualità, tra situazioni in entrata e novità in uscita.

Così, il giornalista ed opinionista sportivo Federico Zancan è intervenuto così a Sky Calcio l'Originale, commentando il nuovo acquisto del Milan Diego Moreira. Un breve estratto delle sue considerazioni sul talento belga, ufficialmente rossonero fino al 2031.

ZANCAN SU DIEGO MOREIRA

"E' un buon giocatore con un grande potenziale di crescita, mi sembra un giocatore azzeccato ma poi sarà il campo a parlare. Sicuramente sarà ideale per il gioco di Amorim, perchè abile a saltare l'uomo e a creare profondità palla al piede, e poi sa fare le due fasi...".