Letizia non ci sta: "Dicono che il ds del Milan sia Mendes. E l'Inter con Stones, Jones e Akanji dalla stessa agenzia? La Juve con Ekhator, Vicario e Lucumi?"

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Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan paragonato a quello delle altre big

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sul calciomercato del Milan paragonato a quello delle altre big: "Torno sul tema Jorge Mendes, perché è ora di finirla di sparlare del Milan e di Gerry Cardinale. Leggo sospetti, indignazioni, addirittura gente preoccupata per il rapporto del super agente con la società rossonera: dicono che il ds sia lui. Benissimo: chi è invece il ds dell’Inter, che prende Curtis Jones e John Stones dalla stessa agenzia, che peraltro è la stessa da cui ha preso Akanji? Chi è il ds della Juve, che fa Ekhator, Vicario e Lucumi dalla stessa famiglia? Eppure non vedo complotti, non vedo prime pagine. Intendiamoci, non c’è nulla di male: il mercato funziona esattamente così. Vorrei capire però perché per il Milan bisogna sempre fare polemica, diffamare, gettare ombre. Forse è Mendes in prima persona che non va bene, perché ha pestato i piedi a qualcuno in Italia? Chiedo…

La filosofia pre Cagliari è solo un ricordo: il focus ora è al 100% sul campo e sull’ambizione di tornare, finalmente, il Milan. Insomma, Cardinale ha deciso di fare tutto quello che i tifosi hanno sempre chiesto, a testimonianza che criticarlo genuinamente – nei modi e nei toni corretti – era giusto: ora, però, solo chi cerca il gusto della polemica e non il bene del Milan può continuare a oltranza a farlo. Non ci siamo ricreduti noi: si è ricreduto lui. Ed è un aspetto che fa tutta la differenza del mondo".