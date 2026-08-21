"6 per sempre": la speciale patch commemorativa per Franco Baresi verrà indossata per tutta la stagione

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Nata dai messaggi dei tifosi rossoneri, la patch commemorativa accompagnerà le squadre del Club per tutta la stagione 2026/27

“6 per sempre” racchiude tutto l’amore e l’affetto del mondo rossonero per Franco Baresi, così come quel magico numero che nella storia del Milan sarà per sempre sinonimo di Capitano, di fedeltà e di leggenda. È una frase che racconta un legame indissolubile, fatto di memoria, appartenenza e affetto, e che prende forma nella speciale patch commemorativa che, per tutta la stagione 2026/27, sarà indossata dalle Prime Squadre, da Milan Futuro e dalle formazioni Primavera.

La dedica arriva direttamente dal cuore dei tifosi rossoneri. Ognuno dei caratteri utilizzati per comporre la frase “6 per sempre” è stato infatti selezionato tra i tantissimi messaggi scritti a mano sul libro esposto a Casa Milan nei giorni immediatamente successivi alla sua scomparsa. La patch sarà applicata sulla manica sinistra della maglia, proprio il braccio sul quale, per oltre 700 partite, dal 1982 al 1997, Franco ha indossato la sua fascia da Capitano.

La patch farà il suo esordio sabato 22 agosto, in occasione della sfida di Serie A Women’s Cup al PUMA House of Football contro il Como Women, mentre la Prima Squadra maschile la indosserà per la prima volta nella trasferta contro il Torino di domenica 23 agosto. L’applicazione sarà gratuita per tutti i tifosi presso gli AC Milan Store con l’acquisto di una maglia ufficiale 2026/27.

“6 per sempre” diventerà così un segno distintivo della maglia e un omaggio a Franco Baresi, nel segno di quel legame indissolubile ed eterno tra il Capitano, il Milan e i suoi tifosi.