Nations League, Italia-Turchia 3-1: bene gli azzurri che salgono al 2° posto
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Di seguito il risultato di Italia-Turchia, quarto match della UEFA Nations League.
Allo stadio Dall'Ara di Bologna, gli azzurri di Roberto Mancini, reduci da un incoraggiante pareggio esterno contro la Francia hanno ospitato la Turchia di Vincenzo Montella che invece vive un periodo di grande crisi. Parte bene la squadra di Mancini che trova il gol al minuto 26 con Scamacca. Nel secondo tempo poi si aprono le maglie e nel giro di 20 minuti ci sono tre gol nella partita: il pareggio della Turchia con Simisir e due gol dei padroni di casa, uno con Calafiori e uno con Pio Esposito. 3-1 finale che, vista la sconfitta del Belgio in Francia, porta gli azzurri al secondo posto nel girone.
IL TABELLINO DEL MATCH
ITALIA - TURCHIA 3-1
25' Scamacca
61' Simisir
64' Calafiori
87' Pio Esposito
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