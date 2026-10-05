MN - La pagella di Diego Moreira, una freccia nel fianco destro francese: voto 6.5

Di seguito la pagella di Diego Moreira contro il Belgio

Allo Stade de France di Parigi la Francia, reduce dal pareggio contro l'Italia, ha ospitato il Belgio di Mark Van Bommel. Una partita nata in salita per les Bleus a causa del gol di Lukebakio ma, nella ripresa, raggiunto il pari con Douè al minuto 77, diventa una vera e propria festa del gol per i transalpini.

DIEGO MOREIRA, UNA FRECCIA INSTANCABILE NEL FIANCO DESTRO FRANCESE: VOTO 6.5

In maglia belga ha giocato 86 minuti l'esterno rossonero Diego Moreira. Una prestazione molto positiva per il capocannoniere del Milan che ha mostrato le proprie doti atletiche e tecniche. Una vera e propria scheggia che ha trafitto più volte la Francia dalla sua parte, l'out di destra, con delle percussioni alle quali Koundè e talvolta Diouf non hanno saputo rimediare ma anche con diversi ripiegamenti difensivi indispensabili per non prendere gol, sinonimo di grande applicazione e concentrazione anche nella fase difensiva. Esce poi al minuto 86 per lasciare spazio ad Openda e il Belgio subisce altri due gol in pochi minuti.

In numeri la sua prestazione ha visto 41 tocchi palla, 71% di passaggi completati, solo 8 passaggi all'indietro e 5 salvataggi definiti estremi. Una grandissima prestazione che certifica il suo stato di forma e che gli permette di ricevere un 6.5 pieno in pagella.