Nations League, oggi altre 8 partite giocate: i risultati della serata
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Di seguito tutti i risultati della serata della UEFA Nations League.
Di seguito tutti i risultati di oggi della quarta giornata della UEFA Nations League.
NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DELLE PARTITE DI OGGI
Cipro - Lettonia 2-1
Montenegro -Armenia
Romania - Svezia 0-1
Bosnia - Polonia 1-0
Ucarina - Ungheria 1-2
Irlanda del Nord - Georgia 0-0
Italia - Turchia 3-1
Francia - Belgio 4-1
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