Nations League, oggi altre 8 partite giocate: i risultati della serata

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Ieri alle 23:48News
di Andrea La Manna
Di seguito tutti i risultati della serata della UEFA Nations League.

Di seguito tutti i risultati di oggi della quarta giornata della UEFA Nations League.

NATIONS LEAGUE, I RISULTATI DELLE PARTITE DI OGGI

Cipro - Lettonia 2-1

Montenegro -Armenia 

Romania - Svezia 0-1

Bosnia - Polonia 1-0

Ucarina - Ungheria 1-2

Irlanda del Nord - Georgia 0-0

Italia - Turchia 3-1

Francia - Belgio 4-1