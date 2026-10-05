Nations League, Francia-Belgio 4-1: Moreira è una scheggia ma vincono les Bleus

Di seguito il risultato di Francia-Belgio

Allo Stade de France di Parigi la Francia di Zizou Zidane ha ospitato il Belgio dell'ex rossonero Van Bommel. Parte male la partita per i padroni di casa che al minuto 35 passano in svantaggio con il gol di Lukebabio. Nonostante questo però sono i francesi a fare la partita e ad avere diverse occasioni da rete. I minuti passavano però e il pareggio non arrivava fino a quando, al minuto 77, il subentrato Desirè Douè trova il gol dell'1-1 che da inizio ad una goleada in pochi minuti.

Al minuto 81 è Cherki, trequartista del City, a segnare il gol del vantaggio, gol che spegne completamente gli uomini di Van Bommel che prendono altri due gol, firmati entrambi dal fenomeno Olise, ai minuti 88 e 91. Con questa vittoria, la prima di Zidane davanti ai suoi tifosi, la Francia si conferma capolista del girone. Da segnalare l'ingresso in campo di Rabiot al minuto 88.

IL TABELLINO DEL MATCH

FRANCIA - BELGIO 4-1

35' Lukebakio

77' Douè

81' Cherki

88' Olise

91' Olise