Nigeria-Russia, domani l’amichevole ma Chukwueze non sarà della partita: ecco il perché
Il commissario tecnico della Nigeria Eric Chelle ha spiegato che nell'amichevole di martedì contro la Russia, diversi giocatori non saranno disponibili per la partita. I giocatori in questione sono l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen che è ancora alle prese con un infortunio, mentre l'attaccante dell'Atletico Madrid Ademola Lookman, l'esterno del Milan Samuel Chukwueze e il centrocampista del Fulham Alex Iwobi non erano stati inclusi nella lista dei convocati annunciata il mese scorso.
Durante la conferenza stampa pre-partita, Chelle ha spiegato che alcuni club europei si sono mostrati riluttanti a concedere i propri giocatori per la trasferta in Russia, costringendolo a convocare diversi elementi alla prima esperienza in nazionale. "Data la situazione attuale, i club esitano a mandare qui i loro giocatori. Per questo motivo, abbiamo convocato diversi giovani promettenti", ha dichiarato Chelle ai giornalisti a Nižnij Novgorod"
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