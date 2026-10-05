Nigeria-Russia, domani l’amichevole ma Chukwueze non sarà della partita: ecco il perché

Samu Chukwueze non sarà della partita della sua nazionale contro la Russia che si giocherà domani, martedì 6 ottobre.

Il commissario tecnico della Nigeria Eric Chelle ha spiegato che nell'amichevole di martedì contro la Russia, diversi giocatori non saranno disponibili per la partita. I giocatori in questione sono l'attaccante del Galatasaray Victor Osimhen che è ancora alle prese con un infortunio, mentre l'attaccante dell'Atletico Madrid Ademola Lookman, l'esterno del Milan Samuel Chukwueze e il centrocampista del Fulham Alex Iwobi non erano stati inclusi nella lista dei convocati annunciata il mese scorso.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Chelle ha spiegato che alcuni club europei si sono mostrati riluttanti a concedere i propri giocatori per la trasferta in Russia, costringendolo a convocare diversi elementi alla prima esperienza in nazionale. "Data la situazione attuale, i club esitano a mandare qui i loro giocatori. Per questo motivo, abbiamo convocato diversi giovani promettenti", ha dichiarato Chelle ai giornalisti a Nižnij Novgorod"