Pellegatti affranto: “Saelemaekers bruttissima perdita, è l’equilibratore del Milan”

Carlo Pellegatti commenta gli infortuni di Pervis Estupinian e di Alexis Saelemaekers.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato degli infortuni di Pervsi Estupinian, che dovrebbe recuperare relativamente presto, e soprattutto di quello di Alexis Saelemaekers che invece tornerà con il nuovo anno. Queste le sue parole.

"Il problema è che Saelemaekers ne avrà minimo dai 3 ai 4 mesi. Questo vuol dire ottobre, novembre, dicembre, quindi per Selemekers il 2026 è finito, lo rivedremo nel 2027. Bruttissima perdita perché Selemakers è l'equilibratore, è l'ispiratore a volte di passaggi intelligenti e precisi e quindi una bruttissima perdita. Non ci volevano questi infortuni, possono capitare, ma Selemakers è uno dei giocatori più funzionali, anche per più eclettici, duttili, generosi, corre, si dà da fare e quindi certamente non per il Milan è una perdita importante".