Pellegatti convinto: “Amorim deve crescere step by step, basta che le abbia idee chiare”

Pellegatti convinto: “Amorim deve crescere step by step, basta che le abbia idee chiare”MilanNews.it
Ieri alle 23:24News
di Andrea La Manna
Le parole di Carlo Pellegatti su Ruben Amorim e sul progetto rossonero.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle parole di Conte e di quello che deve fare il tecnico rossonero Ruben Amorim durante questa stagione. Di seguito le sue parole.

"Amorim deve dimostrare semplicemente di avere le idee chiare, di perseguire una chiara linea, cercare di trovare il modulo giusto per i suoi giocatori, progredire sul piano del gioco. Non è che si possa pretendere di andare adesso a espugnare campi di top club europei, però il progresso per rientrare. Rientrare vuol dire a poco a poco eh crescere e salire degli step"