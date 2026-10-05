Pellegatti convinto: “Amorim deve crescere step by step, basta che le abbia idee chiare”
MilanNews.it
Le parole di Carlo Pellegatti su Ruben Amorim e sul progetto rossonero.
Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle parole di Conte e di quello che deve fare il tecnico rossonero Ruben Amorim durante questa stagione. Di seguito le sue parole.
"Amorim deve dimostrare semplicemente di avere le idee chiare, di perseguire una chiara linea, cercare di trovare il modulo giusto per i suoi giocatori, progredire sul piano del gioco. Non è che si possa pretendere di andare adesso a espugnare campi di top club europei, però il progresso per rientrare. Rientrare vuol dire a poco a poco eh crescere e salire degli step"
Pubblicità
News
NewsNotizia che peserà tanto. Il Milan a gennaio ci riproverà. Il test che preoccupa Amorimdi Antonio Vitiello
Le più lette
Podcast MN
Primo PianoGonçalo col Portogallo vs Ramos del Milan: i numeri cambiano ma il centravanti è sempre lo stesso
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Fiducia in Ramos, l’attaccante maratoneta (che segna in Nazionale)
Luca SerafiniUna sosta insopportabile. Salvate Camarda! Nazionale figlia di una FIGC senza spina dorsale. Il saluto a Stefano ha unito tutti
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
MN - Il non visto di Milan-Lecce: nuova fluidità posizionale, Gila regista e il siparietto Maignan-arbitro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com