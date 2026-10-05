Gattuso sull'amicizia con Materazzi: "Con lui ho condiviso tanto, mi ha aiutato quando non avevo un euro in tasca"

Una bellissima amicizia dentro e fuori dal campo. Fa strano dirlo e pensarlo, visto tutto quello che hanno rappresentato, per Milan e Inter, ma il rapporto tra Gennaro Gattuso e Marco Materazzi è stato fortissimo e incredibile. Così, nell'ultima giornata del Festival dello Sport che si è tenuto in questi giorni a Trento, promosso dalla Gazzetta dello Sport, proprio Gennaro Ivan Gattuso, leggenda del Milan e attuale allenatore della Lazio, ha affrontato molti temi legati alla sua carriera da calciatore e non solo. Le parole di Gattuso sul rapporto umano avuto con l'ex difensore nerazzurro:

"Parliamo di una bellissima storia di amicizia, l'ho sempre detto. Lui è più grande di me, ho lasciato casa a 12 anni, sono stato a Perugia in un collegio, senza genitori. Sono stati anni bellissimi e con lui ho condiviso tanto, mi ha aiutato, non avevo un euro, oltre all’aspetto economico mi ha aiutato per la mia crescita. C’è stato davvero un rapporto incredibile, poi si sa che la vita ti porta lontano e in alcune situazioni che non avresti mai immaginato..".