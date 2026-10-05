Galli: “Amorim deve cambiare le richieste a Ramos e lui deve capire che alla squadra servono i suoi gol”

Filippo Galli, nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, ha parlato di cosa dovrà fare Ramos per segnare di più.

Nel canale YouTube di Andrea Longoni Milan Hello, è stato ospite l'ex difensore e responsabile del settore giovanile rossonero Filippo Galli. Tra i vari temi trattati la leggenda rossonera ha sottolineato in cosa deve ancora migliorare la squadra di Amorim.

"È chiaro che un po' lui dovrà rendersi conto di questa di questa necessità della squadra, però poi allo stesso tempo probabilmente dovranno cambiare anche le richieste di mister Amorim e quindi riuscire ad esprimere un gioco con la squadra che sia più continuativo nella fase offensiva e quindi permetta a Gonçalo Ramos di essere più presente nell'area e quindi di poter andare in modo migliore alla finalizzazione. Poi molti parlano che dovremmo giocare con le ali, con gli esterni non di piede inverso, ma per andare sul fondo a fare il cross. Ma io dico che si può giocare col piede invertito e attaccare il lato corto dell'area così come fanno in molti e mettere la palla dentro per il per il nostro attaccante".