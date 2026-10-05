La pagella di Camarda: entrato all'ora di gioco, non segna ma mette minuti utili

Si riporta di seguito la pagella di Francesco Camarda, attaccante del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2.

Si riporta di seguito la pagella di Francesco Camarda, attaccante del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2 in favore degli azzurrini e che ha permesso ai ragazzi di Silvio Baldini di qualificarsi direttamente agli Europei di categoria:



CAMARDA - 6

Entra dopo l'ora di gioco al posto di Cisse, quando, cioè, Silvio Baldini decide di giocare con una punta vera. A quel punto, però, il match è già bello che andato in direzione degli Azzurrini. Lui si muove bene, lotta, fa spazio ai compagni, ma senza trovare la rete. La parentesi in under21 è stata comunque molto utile perché ha trovato continuità di utilizzo e minutaggio, parametri praticamente nulli in questo inizio di stagione con il Milan-

LE PAROLE DEL CT BALDINI

Un Silvio Baldini visibilmente commosso quello che ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 6-2 contro la Polonia Under 21 che è valsa la qualificazione all'Europeo di categoria per la nostra Nazionale allenata dal ct toscano: "Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95' contro l'Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Lo stadio pieno ha inciso tanto questa sera. Cosa ne pensa?

"Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c'è la magia. Così è stato".

Questi ragazzi le vogliono veramente bene. "Lo sappiamo tutti (il ct non trattiene l'emozione ndr)".

A chi dedica questa vittoria? "Ai miei giocatori".