Pulisic, lavoro a Milanello e buone sensazioni per la ripresa: le ultime statistiche in Serie A

Prosegue lentamente questa lunghissima sosta per le nazionali, tra chi è attualmente impegnato con il proprio paese e chi invece è restato a Milanello per proseguire il lavoro quotidiano in vista della ripresa del campionato. Tra questi, Christian Pulisic sta lavorando a Milanello. L'americano è rinato nell'ultima gara di campionato contro il Lecce, ritrovando in Serie A un gol che mancava da ben 9 mesi. Questa la statistica:

Dopo l’assist contro la Lazio, Christian Pulisic ha preso parte ad un gol per due presenze consecutive di Serie A per la prima volta da novembre-dicembre 2025 (tre reti in due partite contro Inter e Torino). Inoltre, Christian Pulisic è tornato al gol 266 giorni dopo l'ultima volta in Serie A, ovvero dal 28 dicembre 2025 contro l'Hellas Verona; da allora, lo statunitense ha calciato ben 39 volte senza trovare la via della rete in campionato, andando a segno con la conclusione numero 40.