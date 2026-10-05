Pellegatti consiglia: “Ramos con il Portogallo segna perché sta in area, Amorim deve farlo stare li”

Carlo Pellegatti parla di Gonçalo Ramos, dei suoi gol con la nazionale, e di quello che dovrà fare Amorim per farlo segnare.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato delle prestazioni e dei gol segnati da Gonçalo Ramos con la maglia del Portogallo in Nations League. Di seguito le sue parole.

"Quello che conta è che Gonçalo Ramos abbia segnato il suo terzo gol in tre partite e adesso deve essere Amorim che lo deve mettere in condizione di giocare, di farsi trovare in area. Luca Diddi mi faceva notare che ad un certo punto Bruno Fernandes quando l'ha visto arretrare gli ha detto, stai là, tu devi stare là. È quello che dovrebbe dire anche a Amorim, gli altri 11 che si muovono all'unisono, che si muovono, ma lui deve lavorare là nell'area di rigore, farsi trovare là l'appuntamento là nell'area di rigore"