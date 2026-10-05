Nations League, Francia-Belgio in campo: Rabiot, Maignan e De Winter in panchina, Moreira titolare

Le formazioni ufficiali di Francia-Belgio: panchina per Maignan, Rabiot e De Winter. Moreira titolare

Tra pochissimi minuti Francia e Belgio scenderanno in campo per il quarto turno della UEFA Nations League. Nel Gruppo 1 la situazione a livello di classifica è la seguente: Francia 7, Belgio 6, Italia 4 e Turchia 0. Molte sorprese tra le formazioni, soprattutto per i padroni di casa che presentano un ampio tournover con Maignan e Rabiot in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FRANCIA-BELGIO

FRANCIA (4-3-3) - Restes - Koundè - Yoro - Lacroix - Diouf - Akliouche - Kone - Camavinga - Dembelè - Lepaul - Barcola All. Zidane

BELGIO (4-3-3) - Vandevoordt - Castagne - Ngoy - Mechele - Seys - Raskin - Lavia - Vanaken - Lukebakio - Lukaku - Moreira All. Van Bommel