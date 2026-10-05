La pagella di Bartesaghi: nel 4-3-3- fa una partita impressionante per atletismo. Sarà titolare nel Milan

Si riporta di seguito la pagella di Davide Bartesaghi, difensore del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2.

Si riporta di seguito la pagella di Davide Bartesaghi, difensore del Milan, impegnato oggi in Italia-Polonia under21, match terminato 6-2 in favore degli azzurrini e che ha permesso ai ragazzi di Silvio Baldini di qualificarsi direttamente agli Europei di categoria:



BARTESAGHI - 7

Match veramente impressionante del terzino sinistro rossonero, schierato sull'out mancino del 4-3-3 di Baldini. Non subisce mai gli attacchi polacchi, ma è davanti che si fa notare con un paio di cross molto interessanti e, soprattutto, con due-tre sgroppate di livello. Calcia anche due volte verso la porta trovando una buona coordinazione, ma non la rete. Con l'infortunio subito da Estupinan con l'Ecuador, la prestazione odierna è una bella iniziezione di fiducia per la probabile prossima titolarità con il Milan.

LE PAROLE DEL CT BALDINI

Un Silvio Baldini visibilmente commosso quello che ha parlato alla Rai dopo la vittoria per 6-2 contro la Polonia Under 21 che è valsa la qualificazione all'Europeo di categoria per la nostra Nazionale allenata dal ct toscano: "Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95' contro l'Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Lo stadio pieno ha inciso tanto questa sera. Cosa ne pensa?

"Ho detto ai miei ragazzi che stasera avrebbero conosciuto un posto dove c'è la magia. Così è stato".

Questi ragazzi le vogliono veramente bene. "Lo sappiamo tutti (il ct non trattiene l'emozione ndr)".

A chi dedica questa vittoria? "Ai miei giocatori".