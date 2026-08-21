Primo Piano MN - Ecco Cardinale a Milanello! Incontrerà Amorim per il mercato, poi Leao e i calciatori

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Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è appena giunto presso il Centro Sportivo di Carnago: in agenda ha diversi incontri.

Come testimoniato da Lorenzo De Angelis, inviato di MilanNews.it a Milanello, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, è appena giunto - in auto questa volta, considerando le condizioni meteo veramente al limite per la tantissima pioggia di queste ore - presso il Centro Sportivo di Carnago. In agenda ci sono gli incontri con il tecnico Ruben Amorim e con la dirigenza (Bobby Gardiner, capo scout rossonero, è arrivato alle 9) e i faccia a faccia con alcuni calciatori, a cominciare da Rafael Leao, per il quale c'è da intavolare la questione cessione, e dal capitano Mike Maignan, in rappresentanza della squadra - ci saranno, comunque, colloqui con tutti i calciatori chiave della rosa e con quelli in uscita, esuberi compresi - all'alba della nuova stagione.

MERCATO MILAN: LA STRATEGIA

L'intenzione di Cardinale con la visita odierna, nfatti, è quella di ratificare le analisi e le valutazioni degli ultimi giorni per mettersi in moto per le ultime due settimane di mercato. Dopo i 150 milioni di euro speri in entrata, la proprietà resterà certamente guardinga sui possibili acquisti, anche perché c'è ancora qualcosa da fare per completare il piano stilato da Amorim; si sta, dunque, riflettendo e valutando il da farsi e, nel caso, su chi puntare il mirino: un difensore centrale e un trequartista, per esempio, sono potenziali ruoli da rafforzare, soprattutto in seguito alle tante uscite che, in un modo o nell'altro, andranno effettuate.