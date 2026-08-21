Ronaldinho cuore rossonero: "Continuo a seguire il Milan"

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A Ravenna ieri è stato incredibilmente il Ronaldinho day. L’ex pallone d’oro 2004 è stato presentato dalla squadra italiana, militante in Serie C come una vera e propria (giustamente) star. L’accordo tra Dinho e il club prevede l’ingresso in squadra per giocare una (o più) partite. Una trovata commerciale ma sicuramente entusiasmante per tutto il pubblico di Ravenna e non solo. Questo un estratto delle sue parole:

RONALDINHO SUL MILAN E LUKA MODRIC

“Sono molto contento di essere qui con gli amici. Ho passato tanti bei momenti. Il gol nel derby è uno dei ricordi che mi fa più piacere ricordare. Modric è uno dei più grandi giocatori della storia e continuo a seguire il Milan. Sono venuto qui per aiutare e trascinare gli altri calciatori, con l'obiettivo di vivere una stagione spettacolare. E, se possibile, vincere".