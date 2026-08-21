Leao, se restasse al Milan c'è un record gol da raggiungere: è a -3 da Liedholm

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La telenovela dell'estate in casa Milan si chiama futuro di Rafael Leao. Il portoghese, ad oggi sembra poter restare in rossonero nonostante il continuo interessamente del Galatasaray, come detto già più volte però, tutto potrebbe essere smentito e il futuro del portoghese non resterebbe mai cosa certa, sopratuttto in queste settimane di caldo mercato. Trattative a parte, Leao potrebbe proseguire la sua corsa ai gol nella storia del Milan.

TUTTI I GOL DI LEAO AL MILAN

Con la maglia del Milan, Leao ha saputo incidere soprattutto nei primi anni rossoneri di Stefano Pioli. Lo scudetto 2022 e una stagione in crescita nel 2023 restano i periodi più positivi di Rafa in rossonero. Come riportato da transfermarkt e senza tener conto dei rigori guadagnati dal portoghese nel corso dei suoi anni in rossonero, Rafa Leao dal 2019/20 in rossonero ha collezionato 291 presenze ufficiali e segnato 80 gol e 65 assist, l'ultimo al Bentegodi contro il Verona. Rafa è stato uno dei giocatori più determinanti del Milan nelle ultime stagioni, seppur qualche sali e scendi. La continuità il suo vero tallone d'Achille. Nella passata stagione ha finora totalizzato 10 gol e messo a segno tre assist. Un'altra curiosità? Leao è a meno tre reti da una leggenda rossonera come Nils Liedholm (380 presenze e 83 gol).