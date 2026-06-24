Rossoneri in nazionale, stasera gioca la Svizzera di Jashari

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Oggi gioca la Svizzera di Ardon Jashari. Alle ore 21 gli elvetici, che hanno pareggiato la prima contro il Qatar e vinto la seconda sfida del girone contro la Bosnia, questa sera saranno in campo contro il Canada. Un pareggio potrebbe bastare ad entrambe, sempre che la Bosnia non batta il Qatar con una differenza reti superiore a sei gol. Ovviamente, per dissipare ogni dubbio, una vittoria garantirebbe il passaggio del turno ai transalpini.

Jashari ha dispuatato solo pochi minuti fin qui: è entrato al minuto 89 nella gara inaugurale contro il Qatar ed è rimasto in panchina nella sfida vinta contro la Bosnia. Chissà che stasera non possa trovare maggiore spazio.