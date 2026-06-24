Modric festeggia 200 partite con la Nazionale. La Croazia: "Ci togliamo il cappello"

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Nella notte italiana, Luka Modric ha raggiunto l'ennesimo traguardo della sua straordinaria e immensa carriera. Nella seconda partita del Mondiale Nordamericano della Croazia contro Panama, vinta dalla squadra balcanica 1-0 grazie alla rete di Ante Budimir, Modric ha raggiunto le 200 presenze in Nazionale. Al suo quinto Mondiale e dopo un secondo e un terzo posto conquistato in questa competizione, oltre a un Pallone d'Oro ottenuto soprattutto grazie ai successi raggiunti con la maglia a scacchi.

MODRIC, 200 PRESENZE IN NAZIONALE

Inevitabile, al triplice fischio e complice la vittoria, la festa della Nazionale croata per Luka Modric, il miglior giocatore della storia del paese. La Croazia ha preparato delle maglie speciali e Modric è stato portato in trionfo da compagni e staff, molti dei quali sono amici da un'intera vita. Prima della partita, per celebrare il fuoriclasse, l'account Instagram croato aveva pubblicato un'immagine ad hoc, scrivendo il seguente messaggio: "Ci togliamo il cappello davanti a te, Capitano!"