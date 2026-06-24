Corradi, intesa per la risoluzione con il Milan: allenerà la Sampdoria

vedi letture

Bernardo Corradi ha raggiunto l'accordo per liberarsi dal Milan: nella prossima stagione sarà il tecnico della Sampdoria in Serie B

Tra i collaboratori maggiormente considerati da Massimiliano Allegri nella sua ultima esperienza al Milan, c'era anche l'ex centravanti Bernardo Corradi che aveva un ruolo di collaboratore tecnico e che per raggiungere il tecnico livornese a Milanello aveva lasciato l'incarico da CT con l'Italita U20 con cui aveva fatto tutta la trafila federale anche con ottimi risultati. Esonerato Allegri dal club rossonero a fine stagione, anche Corradi si è trovato in cerca di una nuova sistemazione che sembra aver trovato subito.

CORRADI RISOLVE CON IL MILAN, ORA LA SAMPDORIA

Negli ultimi giorni è emerso come Bernardo Corradi fosse il candidato numero uno per ereditare la delicata panchina della Sampdoria, che cerca finalmente di ritornare in Serie A dopo aver rischiato la Serie C per due anni consecutivi. Per l'ufficialità del nuovo incarico, però, era necessario aspettare che Corradi si liberasse dal Milan con cui esisteva ancora un contratto in essere. Secondo quanto riferisce stamattina Il Secolo XIX, Corradi ha trovato l'accordo ieri sera per la risoluzione del suo contratto: presto sarà libero di firmare con la Doria.