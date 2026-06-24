Il proprietario del Ravenna: "Ronaldinho prenderà parte sicuramente a una partita di campionato"

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Il proprietario del Ravenna Ignazio Cipriani conferma che Ronaldinho giocherà almeno una gara di campionato con il club romagnolo

Ronaldinho al Ravenna è realtà. Il fuoriclasse brasiliano vestirà la maglia del club romagnolo in Serie C. Nata come una chiara operazione di marketing, in cui sarà sponsorizzato anche il nuovo marchio di Dinho, c'è la possibilità concreta che l'ex milanista scenda in campo in gare ufficiali. Questo è quanto conferma il proprietario Ignazio Cipriani in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

CIPRIANI SU RONALDINHO AL RAVENNA

Le parole di Ignazio Cipriani su Ronaldinho al Ravenna: "Ci abbiamo lavorato molto. Io e Lorenzo Tonetti abbiamo avuto diverse conversazioni con lui e con suo fratello e alla fine ha sottoscritto con entusiasmo il nostro progetto. Lui vuole lanciare anche il suo marchio tecnico, R10, in stile Michael Jordan per intenderci, il Ravenna sarà quindi la prima squadra a vestire questo brand. Ronaldinho entrerà anche in società con noi ma sarà a tutti gli effetti un giocatore. Il suo obiettivo è quello di realizzare il suo ultimo gol in carriera proprio con la maglia del Ravenna".

Continua Cipriani: "Parteciperà alla presentazione della squadra il 21 agosto, non verrà in ritiro ma sicuramente prenderà parte ad almeno una gara di campionato, magari anche a qualcuna in più, staremo a vedere. Ancora non sappiamo quando scenderà in campo in campionato, dipenderà da diversi fattori, di certo sarà in una gara casalinga"