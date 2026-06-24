Careca: "Pato mi somigliava molto. Peccato i tanti infortuni: avrebbe fatto una grande carriera"

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Antonio Careca elogia Alexandre Pato, ricordando come fosse un giocatore che gli somigliasse molto

La storia di Alexandre Pato è uno dei più grandi "What if?" della storia del calcio recente. Esploso giovanissimo al Milan dove giocò per alcune stagioni ad altissimo livello, contribuendo in maniera sensibile alla vittoria dello Scudetto nel 2011, il centravanti brasiliano si perse per sua grande sfortuna: tantissimi gli infortuni che lo hanno tartassato in rossonero e poi nel corso della carriera in altri contesti. Pato rimane legatissimo ai tifosi del Diavolo e viceversa. Ne ha parlato Antonio Careca nella sua intervista a Tuttosport.

CARECA, PATO MI SOMIGLIAVA MOLTO

Antonio Careca ha parlato di Alexandre Pato, ex giocatore del Milan, e lo ha designato come giocatore che gli assomigliava molto nonostante poi sia stato frento tantissimo dagli infortuni nel corso della sua carriera, in rossonero e non solo. Le parole di Antonio Careca su Alexandre Pato: "Pato mi somigliava molto. Peccato i tanti infortuni che ha avuto al Milan, altrimenti avrebbe fatto una grande carriera. Per velocità, esplosività e senso del gol mi ci rivedevo".

