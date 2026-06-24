Ravenna, Cipriani: "Fortunati a poter contare su un dirigente leggendario come Braida"

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Il proprietario del Ravenna Ignazio Cipriani si dice fortunato di poter contare su un dirigente di spicco come Ariedo Braida

Nelle ultime ore è una squadra di Serie C che sta facendo parlare di sè più di ogni altra. Si tratta del Ravenna del proprietario Ignazio Cipriani che ha messo sotto contratto Ronaldinho. Nata come un'operazione di marketing, il numero uno del club romagnolo ha confermato che il brasiliano potrebbe anche scendere in campo in qualche gara ufficiale. In un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Cipriani ha parlato anche del progetto ambizioso del club, motivo per il quale è stato accolto a bordo anche Ariedo Braida in dirigenza, ex Milan.

CIPRIANI SU BRAIDA AL RAVENNA

Le parole del proprietario del Ravenna Ignazio Cipriani sul progetto del club romagnolo: “Il nostro sogno è la Serie A, ma ci stiamo lavorando senza scorciatoie. Stiamo creando un club all’avanguardia, grazie anche alla partnership con Black Duck, un passo alla volta, con un approccio moderno anche ai dati e agli analytic. Abbiamo poi la fortuna di poter contare su un dirigente leggendario come Ariedo Braida che sta mostrando un entusiasmo incredibile per il Ravenna".

