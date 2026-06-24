Tensione a Fox Sports per il Daily Mail: "Ibra fa impazzire Lalas, Lalas non sopporta Ibra"

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Il Daily Mail ha commentato come Zlatan Ibrahimovic sia sempre più in rapporti tesi con Alexi Lalas, suo compagno di opinioni su Fox Sports ai Mondiali

Prosegue il Mondiale e con esso prosegue l'impegno di Zlatan Ibrahimovic come opinionista per Fox Sports. Di certo non mancano le polemiche, come quella sollevata dai collghi inglesi del Daily Mail che parlano, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, degli attriti sempre meno celati tra i tre opinionisti di punta: Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry e Alexi Lalas. In particolare sono Ibrahimovic e Lalas a beccarsi di continuo, talmente spesso che non si riesce a capire se il fastidio reciproco sia reale o solo una trovata americana per fare più audience.

SCONTRO IBRA-LALAS SU FOX SPORTS

Il commento di Daily Mail sui rapporti tra i tre opinonisti di Fox Sports al Mondiale, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry e Alexi Lalas: "L'inimicizia tra i tre è diventata uno spettacolo televisivo imperdibile e, a volte, persino più divertente delle partite stesse. Zlatan e Alexi non vanno assolutamente d'accordo. Zlatan lo fa impazzire e Alexi non lo sopporta, ma rimane professionale e fa il suo lavoro... La tensione non si placherà presto. Allo stesso tempo, tutti hanno iniziato a sfruttare questo attrito perché, che piaccia o no, è molto divertente per la televisione"