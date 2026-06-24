Demolita la biglietteria sud di San Siro. Polemiche nel giorno dell'udienza al Tar dei cinque ricorsi

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Nella mattinata è stata demolita la biglietteria sud dell'area intorno a San Siro, nel giorno dell'inizio dell'udienza al Tar dei cinque ricorsi presentati

Si muove qualcosa intorno allo stadio di San Siro, letteralmente. Nella mattinata di oggi, come riportano i colleghi di Mi Tomorrow con tanto di documentazione fotografica, è stata demolita la biglietteria sud dell'area circostante allo stadio milanese. Un'azione che arriva con un tempismo curioso: proprio nelle stesse ore veniva avviata l'udienza al Tar per i cinque ricorsi presentati dai comitati che sono contro l'abbattimento e la costruzione di un nuovo stadio, che ricorrono in fin dei conti contro la cessione di impianto e area intorno a Milan e Inter da parte del Comune di Milano.

DEMOLITA BIGLIETTERIA SUD A SAN SIRO: NUOVE POLEMICHE

Secondo i comitati contrari al nuovo stadio, che hanno diffuso immagini e video della demolizione della biglietteria sud a San Siro, non erano visibili nelle ore antecedenti all'operazione cartelli con autorizzazioni o con riferimenti alle imprese responsabili del cantiere. Va detto che non si tratta di un intervento sullo stadio propriamente detto ma su uno degli edifici di servizio, inoltre nè i club nè Palazzo Marino hanno diffuso chiarimenti di natura pubblica in merito. Intanto l'udienza del Tar sui cinque ricorsi è durata un paio d'ore ma, come previsto, non si è arrivati ancora a giudizio. Verranno considerate tutte le posizioni e poi sarà emessa sentenza.