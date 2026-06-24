Demolita la biglietteria sud di San Siro. Polemiche nel giorno dell'udienza al Tar dei cinque ricorsi
Si muove qualcosa intorno allo stadio di San Siro, letteralmente. Nella mattinata di oggi, come riportano i colleghi di Mi Tomorrow con tanto di documentazione fotografica, è stata demolita la biglietteria sud dell'area circostante allo stadio milanese. Un'azione che arriva con un tempismo curioso: proprio nelle stesse ore veniva avviata l'udienza al Tar per i cinque ricorsi presentati dai comitati che sono contro l'abbattimento e la costruzione di un nuovo stadio, che ricorrono in fin dei conti contro la cessione di impianto e area intorno a Milan e Inter da parte del Comune di Milano.
DEMOLITA BIGLIETTERIA SUD A SAN SIRO: NUOVE POLEMICHE
Secondo i comitati contrari al nuovo stadio, che hanno diffuso immagini e video della demolizione della biglietteria sud a San Siro, non erano visibili nelle ore antecedenti all'operazione cartelli con autorizzazioni o con riferimenti alle imprese responsabili del cantiere. Va detto che non si tratta di un intervento sullo stadio propriamente detto ma su uno degli edifici di servizio, inoltre nè i club nè Palazzo Marino hanno diffuso chiarimenti di natura pubblica in merito. Intanto l'udienza del Tar sui cinque ricorsi è durata un paio d'ore ma, come previsto, non si è arrivati ancora a giudizio. Verranno considerate tutte le posizioni e poi sarà emessa sentenza.
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