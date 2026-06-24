Rossoneri al Mondiale, stasera gioca la Svizzera di Jashari
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Alle 21 la partita della Svizzera di Jashari contro il Canada: con una vittoria gli elvetici sono agli ottavi di finale del Mondiale
Questa sera scende in campo la Svizzera del rossonero Ardon Jashari. Alle ore 21 gli elvetici, che hanno pareggiato la prima contro il Qatar e vinto la seconda sfida del girone contro la Bosnia, sfideranno il Canada. Un pareggio potrebbe bastare ad entrambe, sempre che la Bosnia non batta il Qatar con una differenza reti superiore a sei gol. Ovviamente, per dissipare ogni dubbio, una vittoria garantirebbe il passaggio del turno ai transalpini.
Jashari è stato utilizzato solo per pochi minuti fin qui: è entrato al minuto 89 nella gara inaugurale contro il Qatar ed è rimasto in panchina nella sfida vinta contro la Bosnia. Stasera potrebbe trovare maggiore spazio.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
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