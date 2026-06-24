Fra cinque giorni apre la sessione estiva di calciomercato
C'è un cambio sostanziale nel calendario della nuova stagione che sta per iniziare. Si tratta della data di inizio della sessione estiva di calciomercato. Siamo stati abituati a vedere, negli anni, il mercato cominciare a partire dal 1° luglio che è anche un po' la data che segna l'inizio del nuovo anno sportivo. Questa volta il fischio di inizio è stato anticipato al 29 giugno. Dunque mancano solamente cinque giorni all'inizio del calciomercato.
CALCIOMERCATO, LE DATE UFFICIALI DELLA STAGIONE
SESSIONE ESTIVA: dal 29 giugno al 1° settembre 2026 (ore 20) per la Serie A, dal 1° luglio 2026 al 1° settembre 2026 (ore 20) per la B e la C;
SESSIONE INVERNALE: dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027 (ore 20) per la Serie A, la B e la C.
Per quanto concerne le finestre di tesseramento per la LND, il Consiglio Federale ha deciso per le seguenti date: dal 1° luglio al 30 settembre 2026; dal 1° dicembre al 16 dicembre 2026.
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