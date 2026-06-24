Roberto Donadoni: “Sacchi ha cambiato il calcio”
Come ogni mercoledì, anche questa sera a partire dalle 22.00 torna un nuovo episodio di Derbyssimo Legends, il podcast di calcio condotto da Stefano Fisico e Stefano Eranio, dove le leggende del calcio diventano protagoniste di interviste e racconti in prima persona.
Questa settimana è il turno di Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ex allenatore della Nazionale e uno dei grandi protagonisti del Milan degli Invincibili.
Nel corso della chiacchierata, Donadoni racconta cosa significava vivere ogni giorno Milanello: il metodo di Arrigo Sacchi, la mentalità portata avanti da Fabio Capello, il lavoro quotidiano e quella cultura del dettaglio che ha trasformato grandi giocatori in una squadra leggendaria. Perché in quel Milan non bastava essere bravi. Bisognava allenarsi, pensare e vivere da campioni.
La pillola in anteprima ed esclusiva per MilanNews sarà disponibile su Instagram dalle 18.00. L’intervista completa sarà online dalle 22.00 sul canale YouTube di @realderbyssimo.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan