Roberto Donadoni: “Sacchi ha cambiato il calcio”

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L’ex leggenda rossonera si racconta a Derbyssimo Legends per MilanNews

Come ogni mercoledì, anche questa sera a partire dalle 22.00 torna un nuovo episodio di Derbyssimo Legends, il podcast di calcio condotto da Stefano Fisico e Stefano Eranio, dove le leggende del calcio diventano protagoniste di interviste e racconti in prima persona.

Questa settimana è il turno di Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ex allenatore della Nazionale e uno dei grandi protagonisti del Milan degli Invincibili.

Nel corso della chiacchierata, Donadoni racconta cosa significava vivere ogni giorno Milanello: il metodo di Arrigo Sacchi, la mentalità portata avanti da Fabio Capello, il lavoro quotidiano e quella cultura del dettaglio che ha trasformato grandi giocatori in una squadra leggendaria. Perché in quel Milan non bastava essere bravi. Bisognava allenarsi, pensare e vivere da campioni.

La pillola in anteprima ed esclusiva per MilanNews sarà disponibile su Instagram dalle 18.00. L’intervista completa sarà online dalle 22.00 sul canale YouTube di @realderbyssimo.

