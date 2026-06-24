Valentini su Modric: "Dovrebbe diventare un punto di riferimento interno alla società"

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Antonello Valentini, su TMW Radio, ha parlato così di Luka Modric: "Penso che il Milan dovrebbe fidelizzare Modric"

Dopo numerosi confronti interni, Gerry Cardinale ha deciso di non procedere con l’inserimento di una nuova figura dirigenziale per l’area football del Milan. La linea scelta dalla proprietà è quella di valorizzare le risorse già presenti all’interno del club.

All’interno di questa organizzazione, Ruben Amorim avrà una funzione determinante. In qualità di allenatore-manager, definirà le priorità per il miglioramento della rosa e le caratteristiche richieste ai possibili acquisti.

Una volta ricevute queste indicazioni, scouting e analisi dati si occuperanno di individuare i giocatori più adatti. La ricerca sarà orientata sia alla compatibilità tecnica sia alla sostenibilità finanziaria.

Il gruppo incaricato delle decisioni strategiche sarà composto da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Zlatan Ibrahimovic continuerà inoltre a essere coinvolto come Senior Advisor del club.

Intanto Antonello Valentini, su TMW Radio, ha parlato così di Luka Modric: "Penso che il Milan dovrebbe fidelizzare Modric. Finché se la sente giochi pure, ma poi dovrebbe diventare un punto di riferimento interno alla società. A differenza di ciò che non ha fatto e che non può fare Ibrahimovic, Modric ha qualità diverse. I rossoneri devono tenerlo per farne un esempio, anche per i giovani".