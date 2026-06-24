Ravezzani sulla Nazionale: "A me piacerebbe Maldini come dt. E se deve venire un allenatore, vorrei uno dal profilo di Ancelotti"

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Paolo Maldini, è in ottica Nazionale. Fabio Ravezzani ne ha parlato così a TMW Radio: "Ho un'idea precisa su chi non vorrei"

Le valutazioni effettuate dalla proprietà hanno portato Gerry Cardinale a confermare l’attuale struttura organizzativa del Milan. Non verrà nominato alcun nuovo responsabile dell’area football, con la gestione che resterà affidata a una squadra di dirigenti.

Tra le figure più influenti ci sarà Ruben Amorim. Il tecnico avrà il compito di individuare le necessità della rosa e di indicare i profili più funzionali alla propria idea di calcio. Dopo la definizione delle priorità, gli scout e gli specialisti dell’analisi dati entreranno in azione per individuare giocatori in grado di soddisfare le richieste tecniche e i parametri economici stabiliti.

Il comitato strategico sarà formato da Cardinale, Amorim, Almstadt, Gardiner, Calvelli e Castelblanco. Anche Zlatan Ibrahimovic prenderà parte alle valutazioni come consulente esterno.

Intanto una bandiera rossonera, Paolo Maldini, è in ottica Nazionale. Fabio Ravezzani ne ha parlato così a TMW Radio: "Ho un'idea precisa su chi non vorrei. Non rivorrei Conte, perchè è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Ha avuto l'impudenza nell'ultima conferenza col Napoli che per andare a fare il ct serve avere i fondi. L'altro problema di Conte è che dopo due anni lui non ce la fa più, è nel suo dna. Se vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi e dopo due anni va in conflitto con l'ambiente partiamo male. A me piacerebbe Maldini come dt, è un uomo di garanzia. E se deve venire un allenatore, vorrei uno dal profilo di Ancelotti. Perché non lo abbiamo preso prima noi?".