De Stefano (La Verità) rivela: “Ibra ha molteplici ruoli: valutazione dei giocatori, del settore giovanile e tanto altro”

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Tobia De Stefano parla di Zlatan Ibrahimovic e della proprietà rossonera.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega de "La Verità" Tobia De Stefano ha parlato della situazione societaria rossonera. Queste le sue parole.

"Nella parte che potremmo definire compensation, ovvero la retribuzione di Ibra, una parte riguarda lo stipendio base che è 1 milione per 5 anni, che nella mia valutazione è una sorta di base di partenza. Lui non fa solo l'advisor, ha una molteplicità di ruoli. Noi ci siamo chiesti come faccia a fare tutte queste cose. Cosa fa? Una parte corposa che riguarda il lato sportivo, la valutazione dei calciatori, dell'accademia ossia delle giovanili, lui ha come cappello un ruolo di senior advisor per la proprietà, un ruolo di advisor per quanto riguarda presidente e amministratore delegato e dall'alto di questo suo ruolo viene declinato dal punto di vista sportivo e di commercializzazione dei brand Milan e Ibrahimovic".