Stanotte Cechia-Messico. Finalmente Santi Gimenez titolare?

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È arrivato il momento di Gimenez? Stasera scende in campo il Messico già qualificato, il rossonero può avere una chance

Questa notte, alle 3 italiane, torna in campo il Messico. La Nazionale ospitante del Mondiale affronta la Cechia in un match che possono affrontare con serenità vista la qualificazione agli ottavi arrivata già nella scorsa giornata. Può essere arrivato finalmente il momento di Santi Gimenez? L'attaccante del Milan parte dietro nelle gerarchie anche con la sua nazionale e finora ha raccolto solo pochi minuti, tutti nella gara inaugurale contro il Sudafrica.

Con la qualificazione in tasca è possibile che il ct faccia riposare Raul Jimenez, stella e punto di riferimento della squadra, per dare una chance importante al rossonero. Stanotte si vedrà.