Allegri al Napoli, slitta ancora la firma. Marchetti: "Non c’è nessun tipo di pericolo e preoccupazione"

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Allegri al Napoli, cosa manca? Che il Milan risolva il contratto dell'allenatore. Luca Marchetti su Sky fa il punto della situazione

Non è ancora arrivata l'ufficialità di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Cosa manca? Che il tecnico toscano risolva il proprio contratto con il Milan. Ci si aspettava che la risoluzione potesse arrivare oggi ma così non è stato. Luca Marchetti, in diretta su Sky Sport 24, racconta che è solo questione di tempo e non esistono perplessità sull'andare a dama. Le sue parole.

ALLEGRI-NAPOLI, COSA MANCA? LE ULTIME DI LUCA MARCHETTI

“Pensavamo che potesse arrivare entro oggi lo svincolo dal Milan ma così non è successo, ribadiamo che non c’è nessun tipo di pericolo e preoccupazione. È soltanto una questione burocratica. Il Milan ha avuto queste difficoltà nel comporre la sua squadra dirigenziale, la prima operazione che farà sarà quella dello svincolo del contratto di Allegri per poter poi far fare al Napoli il proprio di contratto. È tutto pronto”.