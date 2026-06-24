Kessiè, l’Atalanta fa sul serio: possibile ritorno a Bergamo dopo il Mondiale

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L’Atalanta fa sul serio per riportare Franck Kessie in maglia nerazzurra.

Dopo le cessioni di Palestra e Ederson, per un totale di quasi 110 milioni di euro incassati, per i lombardi è tempo di pensare al mercato in entrata per potenziare la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato da SportMediaset, tra le idee e i sogni dei nerazzurri ci sarebbe un ritorno romantico. Stiamo parlando di Franck Kessiè, che proprio a Bergamo si è messo in vetrina prima di arrivare poi al Milan e collezionare 174 presenze.

L'ivoriano, protagonista assoluto al Mondiale con la sua nazionale, è un vero e proprio pallino di Cristiano Giuntoli, neo ds dei bergamaschi, che già lo aveva cercato alla Juventus quando l'ivoriano era in uscita dal Barcellona, senza poi però raggiungere la fumata bianca. Questa volta invece è tutto diversi, la dea fa sul serio e i contatti sono molto positivi.