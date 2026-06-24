Passerini su Leao: “Non mi risulta Amorim lo voglia il prossimo anno, ma dove va? Per ora nessuna offerta è arrivata”
Durante l'ultima puntata di Tutti Convocati, su Radio 24, il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato di Rafa Leao e della sua situazione in rossonero. Queste le sue parole.
"Lui non è un titolare del Portogallo come forse potrebbe non esserlo anche del Milan del prossimo anno, anche a me risulta che Amorim abbia delle perplessità o meglio che voglia costruire il Milan intorno a Leao, ma poi c'è un passaggio ulteriore, ovvero dove va? Qualcuno lo compra? Al momento a me non risultano offerte vere, perché Leao vuole giocare in Inghilterra o Spagna ma nè in Inghilterra nè in Spagna club di alto livello lo vogliono. Il suo Mondiale non è cominciato bene nonostante il gol segnato sul 5-0 a partita finita, quindi io dico aspettiamo di vedere cosa succede perché magari tra un mese quando il Milan si ritrova Leao è lì e poi per la prima di campionato a Torino non c'è più".
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