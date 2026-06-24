Passerini su Leao: “Non mi risulta Amorim lo voglia il prossimo anno, ma dove va? Per ora nessuna offerta è arrivata”

vedi letture

Passerini parla di Rafa Leao e del suo futuro che potrebbe essere lontano dal Milan.

Durante l'ultima puntata di Tutti Convocati, su Radio 24, il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato di Rafa Leao e della sua situazione in rossonero. Queste le sue parole.

"Lui non è un titolare del Portogallo come forse potrebbe non esserlo anche del Milan del prossimo anno, anche a me risulta che Amorim abbia delle perplessità o meglio che voglia costruire il Milan intorno a Leao, ma poi c'è un passaggio ulteriore, ovvero dove va? Qualcuno lo compra? Al momento a me non risultano offerte vere, perché Leao vuole giocare in Inghilterra o Spagna ma nè in Inghilterra nè in Spagna club di alto livello lo vogliono. Il suo Mondiale non è cominciato bene nonostante il gol segnato sul 5-0 a partita finita, quindi io dico aspettiamo di vedere cosa succede perché magari tra un mese quando il Milan si ritrova Leao è lì e poi per la prima di campionato a Torino non c'è più".