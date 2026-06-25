De Stefano (La Verità) svela: “Ibra può comprare delle azioni del Milan ad un valore predefinito che lo portano a guadagnare”

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Tobia De Stefano parla di Zlatan Ibrahimovic e della proprietà rossonera.

Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, il collega de "La Verità" Tobia De Stefano ha parlato della situazione societaria rossonera. Queste le sue parole. Queste le sue parole.

"Ibra avrebbe delle opzioni ad acquistare delle azioni del Milan a un valore predefinito e il valore è indicato come il valore del Milan nel momento dell'acquisizione di RedBird da Elliot, cioè 2022, quando il valore era 1.2 miliardi. Se negli anni il valore del Milan aumenta, Ibra può acquisire le quote ad un valore predefinito che è più basso rispetto a quello cresciuto e questo lo porta ad avere un guadagno".