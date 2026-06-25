Primo Piano Milan, quanto spazio economico liberano i calciatori in uscita? Sarà un'estate di incastri e idee

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Il Milan ha diverse situazioni da risolvere nel corso del mercato, tra cui quella dei calciatori potenzialmente in uscita: i dettagli

Il mercato del nuovo Milan sarà caratterizzato anche dalle uscite, per una serie di fattori: i rossoneri non si sono qualificati alla prossima Champions League ed inevitabilmente i ricavi da riversare sul mercato saranno sensibilmente minori. L'Europa League porta in cassa comunque qualche milione di euro, ma niente a che vedere con la massima competizione europea.

Poi ci sono alcuni giocatori che, per un motivo o per un altro, sono inevitabilmente in uscita. Bennacer non fa più parte del progetto Milan da un paio di anni. Loftus-Cheek potrebbe aver terminato il suo percorso in rossonero, così come Tomori. Gimenez, che piace al Porto, ha detto che penserà al futuro dopo il Mondiale, Fofana ha diversi estimatori in giro per l'Europa, mentre Leao si è praticamente messo da solo sul mercato. Infine ci sono Musah e Chukwueze che tornano dai prestiti: rimarranno o Amorim li valuterà positivamente?

MILAN, IL COSTO ANNUO DEI CALCIATORI POTENZIALMENTE IN USCITA

Bennacer (ammortamento 1.4 mln - stipendio lordo 7,44 mln) 8,84 mln

Chukwueze (ammortamento 4,3 mln - stipendio lordo 5,2 mln) 9,5 mln

Musah (ammortamento 4,2 mln - stipendio lordo 2,6 mln) 6,8 mln

Tomori: (ammortamento 7,3 mln - stipendio lordo 4,5 mln) 11,8 mln

Loftus-Cheek: (ammortamento 5,4 mln - stipendio lordo 5,1mln) 10,5 mln

Leao: (ammortamento 5,6 mln - stipendio lordo 7,05) 12,65 mln

Fofana: (ammortamento 6,5 mln - stipendio lordo 5,5 mln) 12 mln

Gimenez: (ammortamento 6,8 mln - stipendio lordo 4,5 mln) 11,3 mln

Questi numeri ci raccontano di una situazione potenzialmente positiva: è difficile pensare che tutti i calciatori in lista possano essere ceduti durante il mercato estivo, ma anche se ne partisse circa la metà il Milan andrebbe a liberare dal costo annuo della rosa circa una quarantina di milioni, euro in più ed euro in meno.

Questo lascerebbe uno spazio di manovra importante sia per sostituire i partenti e sia per andare a rimpolpare una squadra che comunque l'anno prossimo parteciperà ad una competizione europea. Immaginiamo, vedendo come ragiona Cardinale, che gli investimenti verranno indirizzati verso calciatori giovani e talentuosi, con la possibilità di spendere anche cifre "importanti" per il cartellino (da spalmare su più anni di ammortamento) ma rimanendo cauti sugli ingaggi, visto che non c'è più la possilità di attuare gli sgravi fiscali dell'ormai vecchio Decreto Crescita. Ci vorrà inventiva, furbizia, competenze e anche un tocco di fortuna, che non guasta mai.