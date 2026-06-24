Ma quale sarà il Milan di Amorim? Ecco gli acquisti che servono necessariamente

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Il Milan Amorim deve essere sostenuto da acquisti di livello: tre in particolare

Ruben Amorim non è ancora arrivato a Milano ma sta già lavorando per costruire il suo Milan, specialmente in un contesto dove - sulla carta - gli verrà data la possibilità di dare le sue indicazioni precise in ottica calciomercato. Attualmente la rosa rossonera ha alcune problematiche da risolvere: mancano dei giocatori chiave, è troppo corta per la doppia competizione (considerando gli esuberi), ci sono alcuni top player con il futuro incerto. Tutto questo dovrà essere chiarito e il club, qualunque sia la stravagante struttura sportiva, deve sostenere il tecnico con acquisti precisi e mirati. Dunque vediamo cosa serve dal mercato più di ogni altra cosa.

UN CENTRAVANTI PER IL MILAN

In questo caso non si tratta tanto di Amorim, Allegri o qualsiasi allenatore che poteva ritrovarsi sulla panchina del Milan. Qui si tratta di una squadra che l'ultimo attaccante capace di segnare con continuità lo ha avuto un paio di anni fa, aveva quasi 40 anni e si chiamava Olivier Giroud. Prima di lui bisogna probabilmente tornare indietro ai tempi di Bacca. Al Milan serve un centravanti pronto, dai gol sicuri. Questa è la base che troppe volte è stata dimenticata, ignorata o sottovalutata dal club rossonero. Ora non ci si può voltare dall'altra parte: bisogna approfittare di questa rivoluzione per comprare un attaccante serio e che segni gol. Se possibile l'acquisto va fatto seguendo le indicazioni di Amorim che, quando ha potuto contare su uno come Gyokeres, ha fatto sfracelli. I primi nomi emersi in queste ore, anche in base alle opportunità, sono quelli di Goncalo Ramos e Nicolas Jackson.

ESTERNO E DIFENSORE PER AMORIM

Uno degli acquisti cruciali sarà quello dell'esterno di centrocampo. È noto come Amorim sia piuttosto fedele al suo 3-4-2-1. In questo schieramento tattico a fare la differenza sono proprio gli esterni che riescono ad allargare il gioco e a dare anche profondità alla squadra. Attualmente il Milan ha Alexis Saelemaekers e Zachary Athekame a destra, Davide Bartesaghi e Pervis Estupinan a sinistra. Premesso che bisognerà capire chi di questi quattro rimarrà, in ogni caso sembra evidente che ci sia il bisogno di un upgrade per avere almeno un giocatore con le caratteristiche richieste da Amorim. Servirà poi migliorare il reparto difensivo: per fortuna i giocatori sono stati abituati a giocare a tre con Allegri, ma anche qui serve un difensore di livello per aumentare la caratura tecnica della squadra. Ovviamente questi tre colpi non basterebbero ma sono probabilmente i primi tre da cui partire e di cui il Milan ha maggiormente bisogno, con la speranza che Maignan, Rabiot e Pulisic rimangano al loro posto.

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