Mondiali, primo verdetto dei gironi: Svizzera prima, passano anche Canada e Bosnia
Sono appena finite le due partite che hanno sancito la fine del Gruppo B del Mondiale. Lo scontro per il primo posto è stato vinto dalla Svizzera per 2-1, sancendo così il primo posto nel girone. Il Canada invece passa per secondo, un'occasione sprecata perché ai canadesi bastava un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi da primi del girone.
L'altro match Tra Bosnia-Erzegovina e Qatar è finito 3-1 per la squadra che ha eliminato l'Italia ai Play-off e visti i 4 punti conquistati, passerà sicuramente come una tra le otto migliori terze. Eliminato invece il Qatar, fanalino di coda, con un solo punto conquistato contro la Svizzera.
SVIZZERA-CANADA 2-1
46' Vargas
47' Manzambi
76' Promise David
BOSNIA-QATAR
29' Alajbegovic
34' aut. Abunada
42' Al-haydos
80' Mahmic
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