Romagnoli, è fatta con l’Al Sadd: dopo 10 anni saluta l’Italia
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Alessio Romagnoli sarà presto un nuovo giocatore dell’Al Sadd.
Come riportato da Gianluca Di Marzio, Alessio Romagnoli diventerà presto un nuovo giocatore dell'Al Sadd. In queste ore l'ex capitano rossonero ha firmato il contratto con il club arabo. Nelle prossime ore il 13 svolgerà le visite mediche che porteranno all'ufficializzazione del trasferimento. Dopo 10 anni in Italia, Romagnoli si trasferisce per la prima volta nella sua carriera all'estero. Quest'anno l'ex Lazio ha concluso la stagione con 37 presenze tra Serie A (32) e Coppa Italia (5), in cui ha anche messo a segno un gol nella semifinale di ritorno contro l'Atalanta.
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